Putin trece la un nivel periculos: Kremlinul aplică planul din umbră, ar fi mutarea secolului

După invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022, serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni împotriva Occidentului cu un tupeu extraordinar. Acum Vladimir Putin trece la un nivel periculos în privința planului său din umbră împotriva Occidentului. Putin visează să dezmembreze NATO, ceea ce ar fi mutarea secolului, și să discrediteze Articolul 5 din tratatul fondator al alianței, care s-a înființat la Washington pe 4 aprilie 1949. În urmă cu 76 de ani, au semnat la crearea organizației nord-atlantice 12 țări: Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie și Statele Unite.

Președintele american Donald Trump are cărți puternice de jucat și ar trebui să le folosească. Însă, Europa privește cu îngrijorare spre America, deoarece liderul de la Casa Albă nu le-a folosit, deși au trecut 8 luni de la investire, potrivit The Telegraph.

Vladimir Putin visează să dezmembreze NATO și să discrediteze Articolul 5 din tratatul fondator al alianței, prin care membrii se angajează să trateze un atac împotriva unui aliat ca un atac împotriva tuturor. Deși incursiunea dronelor în Polonia a fost o escaladare periculoasă, nu este nicidecum prima dată când rușii s-au angajat într-o agresiune împotriva unui membru NATO.

După invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, au trecut 1.300 de zile în care serviciile secrete rusești au efectuat operațiuni de război hibrid împotriva Occidentului cu un tupeu extraordinar.

Acestea au plănuit sabotaje împotriva instalațiilor militare europene, a companiilor de apărare și a bazelor și personalului militar american din Europa. Rușii au plantat explozibili pe avioane de marfă din Germania, despre care se crede că sunt un test pentru un complot de sabotare a avioanelor care se îndreptau spre Statele Unite și Canada. Moscova a încercat chiar să-l omoare pe Armin Papperger, șeful producătorului german de arme Rheinmetall.

Dronele par să fi venit direct din Belarus. Acest lucru îi oferă lui Putin o oarecare negare plauzibilă. Incursiunea fără precedent a dronelor rusești în Polonia ar putea însemna că Kremlinul a devenit mai hotărât să testeze hotărârea occidentală. Puterile vestice, inclusiv Statele Unite, trebuie să-i demonstreze rapid lui Putin că vorbesc serios.

Până acum, însă, răspunsul administrației Trump a fost dezamăgitor. Într-o declarație ambiguă pe platforma sa de socializare Truth Social, președintele Donald Trump a scris: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Să începem!”

Europa trebuie să vâneze spionii ruși

Ambasadorul Matthew Whittaker, trimisul SUA la NATO, a fost puțin mai ferm și a declarat: „Suntem alături de aliații noștri NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO.” Alți aliați au emis declarații similare.

Dar declarațiile formulate cu vehemență nu sunt suficiente. Administrația Trump are cărți puternice de jucat și ar trebui să le folosească. Pentru început, Washingtonul ar trebui să declasifice orice informații pe care le deține cu privire la intențiile Rusiei din spatele atacului cu drone, precum și informații despre alte comploturi ale Kremlinului.

Și ar trebui să colaboreze cu aliații pentru a expulza agenții serviciilor secrete rusești. Țările occidentale vor trebui să urmărească îndeaproape posibilele eforturi ale Rusiei de a se amesteca în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova, care vor avea loc la sfârșitul acestei luni.

În plus, Statele Unite, în coordonare cu aliații, ar trebui să intensifice presiunea economică asupra Rusiei. Acest efort ar trebui să includă așa-numitele sancțiuni secundare, menite să limiteze veniturile din exportul de petrol al Rusiei, coloana vertebrală a economiei naționale și a bugetului federal. Trump ar trebui să furnizeze Ucrainei cât mai multe rachete posibil, astfel încât aceasta să poată riposta împotriva atacurilor Rusiei.

Mai mult, în timp ce Putin vizează NATO, propria Organizație a Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) a Rusiei se luptă să mențină securitatea regională și legitimitatea în rândul membrilor. Armenia și-a înghețat participarea la OTSC în 2024, în urma eșecului Moscovei de a oferi sprijin împotriva Azerbaidjanului. Țările occidentale ar trebui să desfășoare operațiuni informaționale care să evidențieze ineficiența OTSC.

