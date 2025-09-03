Putin vede "luminița de la capătul tunelului" în războiul cu Ucraina. "Apropo, Donald mi-a cerut o întâlnire cu Zelenski"

Întrebat de un mic grup de reporteri prezent la Beijing dacă războiul din Ucraina este aproape de sfârșit, Vladimir Putin le-a declarat acestora că există „lumină la capătul tunelului”, scrie Sky News.

„Cred că, dacă există bun simț, este posibil să convenim asupra unei opțiuni acceptabile sau a unei modalități acceptabile de a pune capăt acestui conflict”, a spus el.

„De asemenea, vedem că actuala administrație a SUA are voința și dorința de a găsi această soluție.

Cred că există o lumină la capătul tunelului. Vom vedea. Altfel, vom fi forțați să ne rezolvăm toate obiectivele prin mijloace militare.”

Ucraina „nu este capabilă” de o ofensivă la scară largă

Pe câmpul de luptă, Putin a afirmat că forțele rusești avansează „pe toate fronturile” din Ucraina.

El a spus că Ucraina „nu este capabilă” să lanseze ofensive la scară largă, iar acum încearcă să astupe golurile prin regruparea forțelor sale.

El a adăugat: „Nu ar trebui să fim relaxați acum, poate că pregătesc niște rezerve, niște acțiuni, evenimente la scară largă, dar analizele preliminare ale experților noștri militari arată că armata Ucrainei nu are această capacitate.”

Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski la Moscova

Într-o declarație adresată presei ruse și chineze, la Beijing, Putin a fost întrebat dacă este dispus să se întâlnească față în față cu Volodimir Zelenski.

El a spus că este, atâta timp cât întâlnirea este „bine pregătită”.

Liderul rus a întrebat retoric dacă are „vreun sens” să se întâlnească cu Zelenski, dar a continuat să spună că i-a spus lui Donald Trump că este bucuros să se întâlnească cu el în Rusia.

„Nu am refuzat niciodată să fac asta, dacă duce la rezultate pozitive”, a spus el.

„Și apropo, Donald (Trump) m-a întrebat dacă este posibil și am spus că este posibil. Am spus, să vină la Moscova.”

