Putin a ajuns din nou în Coreea de Nord, după 24 de ani. Acordul periculos pe care-l vor semna cei doi dictatori VIDEO/FOTO

Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri în Coreea de Nord, a anunţat Kremlinul, pentru o vizită excepţională în cadrul căreia ar putea fi semnat un acord de parteneriat strategic între Moscova şi Phenian, o alianţă pe care Occidentul o vede ca pe o ameninţare, transmite AFP.

”Vladimir Putin a aterizat în Phenian, capitala Coreei de Nord”, a anunţat preşedinţia rusă într-un mesaj pe Telegram.

Vizita oficială anterioară a preşedintelui Vladimir Putin în Coreea de Nord a avut loc în 2000.

Consilierul diplomatic al preşedintele Putin, Yuri Uşakov, a declarat presei ruse că în cursul acestei vizite vor fi semnate ”documente importante, foarte semnificative”, referindu-se la ”posibila încheiere a unui acord de parteneriat strategic cuprinzător”.

Şeful statului rus a fost întâmpinat de bannere uriaşe care îi urau ”un călduros bun venit” şi îi înfăţişau chipul zâmbitor, atârnate de stâlpii de iluminat din Phenian, alături de drapeluri ruseşti, conform imaginilor difuzate de presa de stat rusă.

Moscova şi Phenianul sunt aliaţi de la sfârşitul războiului coreean (1950-1953), dar s-au apropiat după invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022.

Preşedintele Putin a salutat marţi ”sprijinul ferm” oferit de Coreea de Nord operaţiunii militare ruse din Ucraina, cu puţin timp înainte de sosirea sa, miercuri, la Phenian.

