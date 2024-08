Rusia vrea să cucerească regiunile Mikolaiv și Odesa. Accesul spre Transnistria este o problemă strategică pentru Putin, susține un colonel ucrainean

Atingerea granițelor regiunii Donețk până la sfârșitul anului 2024 ar putea fi obiectivul strategic final al Rusiei, având în vedere pierderile și ritmul lent de avansare. Această opinie a fost exprimată de Roman Kostenko, parlamentar și colonel al Serviciului de Securitate al Ucrainei, într-un interviu acordat Ukrayinska Pravda.

”Dintre toate sarcinile pe care și le-au propus la începutul invaziei și pe care încă le au, regiunile Donețk și Lugansk sunt frontierele, astfel încât să poată vinde ceva acasă și să arate tuturor că aceasta a fost sarcina principală”, a spus el.

Kostenko a menționat că Rusia încearcă să păstreze coridorul terestru spre Crimeea și să controleze sudul Ucrainei, care este esențial pentru planurile sale strategice. Prin urmare, ocupanții vor încerca cu siguranță să cucerească regiunile Mikolaiv și Odesa”, deoarece acesta este accesul către Marea Neagră și Transnistria.

Russia aims to take full control of southern Ukraine, Donbass and secure a land passage to Crimea, Russian military says, adding this will also help create "another gateway to breakaway Transnistria region of Moldova" — That means to conquer Mykolaiv and Odessa pic.twitter.com/hWdlsj24sY