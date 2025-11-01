Putin a vrut să-l păcălească pe Trump cu un ”elefant alb”. Președintele SUA a reacționat rapid cu mâna pe bici

Războiul Moscovei din Ucraina a ajuns la borna de 1.345 de zile, fără ca liderul de la Kremlin să-și atingă obiectivele și să cucerească întregul teritoriu. Acum, Vladimir Putin a încercat să-l păcălească pe Donald Trump cu un ”elefant alb”, o așa-zisă super armă denumită ”Burevestnik”, care ar putea lovi America în 10 ore. Dar președintele SUA a reacționat rapid cu mâna pe bici, spunând că submarinul american aflat lângă Rusia poate izbi adversarul în doar cîteva minute.

Fostul colonel britanic Hamish de Bretton-Gordon demontează într-o analiză din The Telegraph importanța rachetei Burevestnik lăudată de Putin. El spune că ea este doar o rachetă de croazieră obișnuită cu propulsie nucleară, dar subsonică. și nu constituie un așa mare pericol pentru SUA și aliații săi occidentali.

S-a vorbit mult despre faptul că - din nou, dacă funcționează cu adevărat - Burevestnik va putea rămâne la altitudine joasă pe tot parcursul zborului. O rachetă de croazieră cu reacție mai obișnuită, este adevărat, trebuie să efectueze cel puțin o parte din călătoria sa mai sus pentru a atinge o rază maximă de acțiune: motoarele cu reacție funcționează bine la altitudini mici, dar consumă mult mai mult combustibil atunci când sunt la joasă altitudine.

Și da, altitudinea mică este o modalitate bună de a evita să fii observat de stațiile radar normale, terestre. Zburând la joasă altitudine, o rachetă, o dronă sau o aeronavă se află de obicei sub orizont față de o stație radar terestră, cu excepția cazului în care se apropie foarte mult.

Dar această problemă a fost rezolvată de mult timp de națiunile occidentale. Pur și simplu plasezi radarul defensiv într-un avion care zboară la mare altitudine, care are o linie vizuală pe sute de kilometri de teritoriu. Racheta Burevestnik poate rătăci în jurul lumii și se poate apropia dintr-o direcție neașteptată cât de mult dorește: de îndată ce ajunge la câteva sute de kilometri de un avion AWACS NATO, va fi detectată.

Ucraina așteaptă rachetele Tomahawk de la Trump

Desigur, din punctul de vedere al lui Putin, rachetele de croazieră care zboară la joasă altitudine par mult mai impresionante. Nu este o mare surpriză că Putin își lansează pe scenă racheta de croazieră, nu tocmai nouă, câștigătoare de bătălii, după ce el și anturajul său au intrat în panică atunci când se părea că Ucraina ar putea primi un număr semnificativ de rachete de croazieră Tomahawk americane - despre care știm din atacul american asupra Iranului de la începutul acestui an că pot penetra cu ușurință apărarea aeriană rusească.

Între timp, această rachetă Burevestnik, poreclită „Cernobîlul zburător”, este exact asta, o prostie - și există o mulțime de motive pentru care se întâmplă asta.

În primul rând, costul acestei rachete va fi astronomic. Fiecare are un motor nuclear cu reacție. Nimeni din Rusia nu vrea să recunoască cât costă acest lucru, ceea ce nu este surprinzător având în vedere că economia rusă este în cădere liberă, iar președintele Trump i-a pus acum cuțitul la jugulară, amenințând exporturile de petrol, care sunt singurul lucru care îl menține pe Putin în mișcare. Rachetele Tomahawk costă în zilele noastre mult sub 1 milion de dolari: un Burevestnik va costa o sumă astronomică.

”Cealaltă mare slăbiciune a Burevestnik-ului este că este relativ lent. Ar fi ușor de distrus de avioanele de vânătoare. Faptul trâmbițat de șeful militar rus Gherasimov, că poate călători mii de kilometri, este pentru mine un aspect negativ, nu pozitiv - avem 10 ore la dispoziție pentru a dobândi și distruge această țintă?”, spune colonelul britanic.

Burevestnik cu siguranță nu pare să-l fi intimidat pe președintele SUA. Într-un răspuns furios din partea lui, din Air Force One, Trump i-a transmis președintelui rus că are cel mai puternic submarin plin de rachete nucleare în largul coastei Rusiei, care poate distruge cea mai mare parte a regatului lui Putin în câteva minute și cu multe ore înainte ca noua rachetă rusească să ajungă în apropierea SUA.

Practic, „noua” armă rusească pare să ignore fiecare lecție învățată în Ucraina. Dar să sperăm că rușii vor continua să irosească resurse pe această cale înfundată tehnologic. Poate că acest lucru îl va determina pe Trump să trimită sute de rachete Tomahawk la Kiev, ceea ce are mult mai multe șanse să-l determine pe Putin să negocieze pacea decât arma sa minune pentru a-i asigura victoria, concluzionează colonelul britanic.

