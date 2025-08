Putin şi Witkoff au avut discuţii "utile" care au durat câteva ore, anunță Kremlinul. Ce ofertă i-ar putea face Moscova lui Trump ca să amâne sancţiunile VIDEO

Steve Witkoff, trimisul special al SUA, a purtat miercuri, 6 august, discuții „utile și constructive” cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat un consilier al Kremlinului, întâlnirea având loc cu două zile înainte de expirarea termenului-limită stabilit de președintele Donald Trump pentru ca Rusia să accepte încetarea focului în Ucraina sau, altfel, să se confrunte cu noi sancțiuni, relatează Reuters.

Întâlnirea lui Witkoff cu Putin a durat aproximativ trei ore, o misiune de ultim moment pentru a încerca să obțină un progres în războiul de agresiune al Rusiei, care durează de trei ani și jumătate.

With how often Witkoff visited Putin, it seems like he couldn’t keep his hands off him.

He’s smiling and shining like there’s no war criminal or child abductor in the room. pic.twitter.com/Sv1HByaPS0