Un soldat ucrainean a doborât o rachetă de croazieră folosind doar o mitralieră

Un soldat ucrainean a doborât cu succes o rachetă de croazieră rusă folosind doar o mitralieră, conform forțelor armate ucrainene.

Isprava a avut loc deasupra regiunii Kiev în timpul unui bombardament aerian masiv rusesc în noaptea de 12 iunie, a anunțat joi, 20 iunie, Comandamentul Forțelor Aeriene din Ucraina.

Business Insider nu a putut verifica independent afirmația.

Când a venit alerta de bombardament, „ne-au spus prin radio că ținta noastră este aproape”, a spus soldatul, identificat ca Serhii, conform Ukrainska Pravda.

„Câteva secunde mai târziu, am văzut o rachetă inamică îndreptându-se spre Vasilkiv”, a continuat el, referindu-se la un oraș mic la aproximativ 16 kilometri de Kiev.

Serhii a spus că nu a ezitat să deschidă focul, adăugând: „După ce am tras cu mitralieră, am văzut că racheta începea să se îndepărteze de curs și să coboare”.

În viața civilă, Serhii a lucrat ca medic, iar acum este în serviciu de luptă într-o echipă mobilă de pompieri AA.

