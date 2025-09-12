Mister în Donețk: A testat Ucraina un nou tip de rachetă de croazieră?

Ucraina a lansat un atac combinat cu drone și rachete asupra pozițiilor rusești din regiunea Donețk, într-un efort de a încetini desfășurarea trupelor ruse. Dar incidentul a ridicat o întrebare neașteptată: a fost folosit, în această operațiune, un tip nou de rachetă de croazieră?

Pe măsură ce Rusia continuă să mobilizeze întăriri în regiunea Donețk, pregătindu-se – potrivit unor analiști militari – pentru un posibil atac mecanizat de amploare asupra orașului-fortăreață Pokrovsk, Ucraina își desfășoară propriile trupe în zonă și lovește punctele de concentrare ale armatei ruse.

Unul dintre aceste puncte, fosta uzină metalurgică Topaz, situată în partea estică a orașului Donețk, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de Pokrovsk, a fost ținta unui atac aerian intens în cursul zilei de luni.

Atac complex, arsenal divers

Potrivit imaginilor apărute ulterior pe rețelele sociale, uzina a fost lovită de mai multe tipuri de muniție aeriană, sugerând o operațiune coordonată cu mijloace diverse.

Conform surselor locale și analizelor vizuale, ar fi fost utilizate drone An-196 cu elice, drone de atac Morok, rachete de croazieră de fabricație ucraineană de tip Bars sau Peklo, precum și rachete Storm Shadow livrate de Regatul Unit.

Imaginile de la fața locului indică pagube semnificative, dar și posibila prezență a unor fragmente care nu corespund niciunui tip cunoscut de rachetă ucraineană utilizată până acum.

Un nou model de rachetă?

Fragmentele surprinse în fotografii par să provină de la un proiectil de aproximativ 3 metri lungime, cu un fuselaj simplu din fibră de sticlă și aripi drepte. De asemenea, se observă un suport dorsal care pare să susțină un motor miniatural K-450, produs de compania taiwaneză KingTech.

Această configurație nu corespunde cu designul cunoscut al rachetei Peklo, iar componentele nu se potrivesc nici cu informațiile – puține – despre racheta Bars, despre care se presupune că ar folosi un motor SW400 produs de firma chineză Swiwin.

Această situație deschide două posibilități: fie asistăm la apariția unui al treilea model de rachetă de croazieră ucraineană, fie Bars a fost adaptat cu un nou tip de motor.

Oficial, nu există încă nicio confirmare din partea autorităților ucrainene.

Producție masivă și sprijin extern

Ucraina a dezvoltat un program extins de producție de drone și rachete cu rază lungă de acțiune, accelerat în contextul războiului. Potrivit estimărilor, mii de drone de atac sunt fabricate lunar, iar armata și serviciile speciale le folosesc în mod regulat pentru a lovi ținte militare din adâncimea teritoriului rus — inclusiv baze aeriene, rafinării și fabrici — uneori la distanțe de peste 1.000 de kilometri de linia frontului.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, la sfârșitul anului trecut, obiectivul de a produce 30.000 de drone kamikaze în 2025. Unele companii private, precum Fire Point, afirmă că produc deja peste 100 de drone FP-1 pe zi.

În paralel, se dezvoltă și rachete de croazieră precum Peklo, Bars și Flamingo – ultima dintre ele fiind un sistem terestru cu o rază declarată de 3.000 km și o încărcătură de luptă de peste o tonă.

Sprijinul financiar internațional, în special din partea Regatului Unit și Germaniei, a contribuit substanțial la extinderea acestor capacități.

Peklo și Bars sunt rachete cu rază medie, de aproximativ 800 km, cu focoase mai ușoare (sub 100 kg) și, potrivit analiștilor, pot fi lansate de pe avioanele Suhoi Su-24 modernizate din dotarea forțelor aeriene ucrainene – aceleași care pot transporta și rachetele Storm Shadow sau SCALP-EG, furnizate de Marea Britanie, Franța și Italia.

Rămâne neclar dacă potențialul nou model de rachetă observat în atacul de la Topaz este lansat de la sol sau din aer.

Deși încă nu există confirmări oficiale privind apariția unui nou model de rachetă de croazieră ucraineană, amploarea și complexitatea atacului din Donețk, precum și imaginile disponibile, sugerează că Ucraina își extinde constant arsenalul de lovituri în profunzime.

Într-un conflict în care inițiativa tehnologică devine un factor-cheie, capacitatea Ucrainei de a produce și inova rămâne una dintre principalele necunoscute pentru forțele ruse.

