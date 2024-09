Rusia recurge la arme hibride pentru a lovi clădiri administrative și unități de producție din Ucraina

Rusia a vizat orașul Harkov din nord-estul Ucrainei cu un val de lovituri în ultimele zile, în timp ce forțele președintelui rus Vladimir Putin își continuă operațiunile ofensive în regiune.

Într-unul dintre atacuri Rusia a folosit pentru prima dată în Harkov racheta „Grom-E1”, a scris pe Telegram primarul orașului, Ihor Terehov.

De asemenea, în timpul unui interviu acordat jurnaliștilor de la televiziunea ucraineană, șeful Parchetului regional Harkov, Spartak Borisenko, a menționat că un bombardier rusesc de tip Su-34 a acționat în calitate de platformă pentru lansarea noii muniții. Potrivit acestuia, aeronava, care s-a aflat pe teritoriul Federației Ruse, în regiunea Belgorod, a lovit un obiectiv din districtul Slobodski din Harkov.

Borisenko nu a spus exact spre ce obiectiv au direcționat rușii racheta Grom-E1, dar a precizat că explozia provocată de aceasta a afectat clădiri administrative și unități de producție.

Se crede că muniția a fost folosită pentru prima dată de Rusia în Ucraina în martie 2023, într-un atac asupra regiunii estice Donețk, a precizat United24. De asemenea, a fost utilizată în atacuri asupra orașelor Kupiansk și Herson, a adăugat acesta.

Potrivit platformei United24, susținută de guvernul ucrainean, Grom-E1 este un hibrid între o rachetă și o bombă pe care Rusia a început să o producă la mijlocul anilor 2000.

Left, Grom E1 (9-A-7759) cruise missile (120-km range) & right Grom E2 (9-A1-7759) glide bomb (65-km range) that are set to equip the Su-57 Felon and its S-70 Okhotnik loyal wingman stealth UCAV at #MAKS2019 pic.twitter.com/lvjkKLTUEZ