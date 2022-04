Armata rusă face pregătiri pentru ceremonia de ”Ziua Victoriei”, care va avea loc pe 9 mai, la Moscova, moment în care președintele Vladimir Putin ar vrea să anunțe și ”succesul” invaziei în Ucraina.

La repetițiile pentru paradă au participat mii de soldați, fiind etalate tancuri și alte echipamente militare, scrie The Mirror. Potrivit Ministerului rus al Apărării, la pregătirile pentru paradă au participat 11.000 de militari, 131 de unităţi de armament modern şi echipamente militare, 77 de avioane şi elicoptere.

A military parade training was held in Alabino, near Moscow, with the participation of 11 thousand servicemen, who will go to Red Square on May 9 pic.twitter.com/SUtQogw0Ww