O rachetă trasă de ruși a lovit marți dimineață, 1 martie, clădirea Consiliului Local din Harcov, situată în piața centrală a orașului.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care racheta lovește clădirea administrativă și explodează.

Just now: Bomb hits Kharkiv’s Central square pic.twitter.com/wQHdb1m00d

Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev şi a oraşului Harkov au continuat peste noapte, transmite marţi dpa.

Aftermath of the Russian Strike this morning in Kharkiv. pic.twitter.com/vZrs1w91wr