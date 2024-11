După rachetele americane ATACMS, Ucraina a lansat și britanicele Storm Shadow asupra Rusiei. Reacția premierului Marii Britanii VIDEO FOTO

Rachetele britanice Storm Shadow au fost lansate de Ucraina în premieră asupra teritoriului rus, a relatat miercuri, 20 noiembrie, agenţia Bloomberg, preluată de Reuters, citând un oficial occidental neprecizat.

Un purtător de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer a declarat că biroul acestuia nu va comenta relatări ce privesc chestiuni operaţionale militare.

Ukraine 🇺🇦 struck an underground military command post in Marino, Kursk, located ~40km from Ukraine

The command post was stuck by around a dozen UK 🇬🇧 Storm Shadow cruise missiles and likely had Russian commanders, and possibly North Korean 🇰🇵 military officals (Defense Express) pic.twitter.com/4IKGcSydev