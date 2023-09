Atac major asupra marinei ruse din Crimeea. General ucrainean: ”Rachetele de croazieră britanice și franceze au funcționat perfect” VIDEO

Ucraina a confirmat că rachetele de croazieră britanice și franceze - lansate de pe ambele aripi ale unui bombardier ucrainean - au fost folosite într-un atac major împotriva marinei ruse din Crimeea ocupată și au funcționat ”perfect”.

Loviturile, la primele ore ale dimineții de miercuri, au devastat unul dintre cele patru submarine rusești cu capacitate de rachete de croazieră din Flota sa din Marea Neagră și o mare navă de război care se afla în întreținere într-un doc uscat din orașul-port Sevastopol.

Generalul-locotenent Mykola Oleshchuk, șeful forțelor aeriene ucrainene, a explicat că rachetele britanice Storm Shadow au fost atașate sub aripa stângă a unui avion ucrainean Su-24, iar rachetele franceze Scalp sub aripa dreaptă.

"Ambele rachete funcționează perfect, fără nicio șansă pentru ocupant!", a transmis acesta, potrivit Sky News. Este foarte rar ca comandanții ucraineni să facă publice detalii specifice ale unei operațiuni.

Lieutenant General Mykola Oleshchuk, Commander of the Ukrainian Air Force:

The Air Force has two types of cruise missiles provided by partners to fight against the occupier.

We install the British Storm Shadow under the left wing of the Su-24M & the French Scalp under the… pic.twitter.com/2gg1gvy337