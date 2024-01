Sistemul Himars în acțiune. Două rachete distrug cel mai nou complex rusesc de recunoaștere, în valoare de 250 de milioane de dolari VIDEO

Două rachete trase de pe un sistem Himars de către forțele ucrainene au distrus, recent, unul dintre cele mai noi și mai scumpe complex de artilerie de recunoaștere aflat în dotarea armatei Rusiei.

Sistemul 1K148 "Jastreb-AV" costă aproximativ 250 de milioane de dolari. Împreună cu complexul Zoo-1M, Yastreb-AV asigură detectarea pozițiilor de tragere ale artileriei ucrainene. În același timp, noul complex îl depășește pe Zoo în caracteristicile sale.

”Caracteristicile complexului de recunoaștere a artileriei de recunoaștere 1K148 Yastreb-AV nu au fost dezvăluite. Testele au fost finalizate la sfârșitul anului 2021 sau începutul anului 2022. A fost prezentat la forumul internațional Army 2022.

Un complex radar cu o antenă de tip „phased array” este capabil să urmărească automat traiectoria obuzelor trase de artileria inamică, determinând coordonatele exacte ale pozițiilor.

HIMARS destroys the rare and newest 1K148 "Jastreb-AV" artillery reconnaissance complex of the Russian Armed Forces worth approximately $250 million with two direct hits. #UkraineWar pic.twitter.com/c1tMYQiKGi