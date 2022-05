O rachetă rusă a lovit infrastructura feroviară a orașului Liov din vestul Ucrainei VIDEO

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că o rachetă rusă a lovit ținte de infrastructură din orașul Liov, situat în vestul țării.

Guvernatorul regiunii în care se află orașul Liov spune că infratsructura feroviară a fost afectate de atacul trupelor ruse și că apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât alte trei rachete, arată BBC.

⚡️⚡️ #Ukrainian media reported that #Lviv was attacked by the largest missile strike since the beginning of the war. pic.twitter.com/Yx5BzdvJTK — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Potrivit sursei citate, Moscova a țintit nodurile de transport și depozitele de combustibil din jurul Liovului, într-o aparentă încercare de a perturba livrările de arme din țările din vest.

In addition, 3 cruise missiles were shot down during the night over the #Lviv region, aimed at infrastructure facilities. pic.twitter.com/AuSHCk0IZs — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2022

Despre atacul cu rachete din Liov notează pe Twitter și un analist ucrainean de securitate:

”Rachete rusești masive au lovit în această noapte instalațiile feroviare din regiunea Yavoriv Lviv; Okhtyrka, regiunea Sumy și Desna, Cernihiv - uciși și mulți răniți aici. Acest război este departe de a se termina”.

Massive Russian missile strikes this night on railway facilities in Yavoriv Lviv region; Okhtyrka, Sumy region and Desna, Chernihiv - killed and many wounded here. This war is far from over. — Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 17, 2022

