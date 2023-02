Două rachete rusești Kalibr ar fi survolat spațiul aerian al României în dimineața zilei de vineri, 10 februarie. Informația, furnizată de șeful armatei ucrainene. Reacția MApN

Presa ucraineană citeză o declarație a comandantului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, potrivit căreia două rachete de croazieră rusești Kalibr ar fi survolat spațiul aerian al României, în apropierea granițelor cu Republica Moldova și Ucraina, în dimineața zilei de vineri, 10 februarie.

UPDATE 12.00 Ministerul Apărării din Republica Moldova confirmă informația Ucrainei, precizând că structurile responsabile au detectat, la ora 10.18, o rachetă care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, deasupra localității Mocra din regiunea transnistreană și, ulterior, deasupra localității Cosăuți din raionul Soroca, cu direcția spre Ucraina.

„Menționăm că Ministerul Apărării, în colaborare cu structurile responsabile din țară, monitorizează atent situația în regiune, și condamnă ferm violarea spatiului aerian al Republicii Moldova”, precizează instituția.

”În jurul orei 10.33, aceste rachete au traversat spațiul aerian al României. După aceea, au intrat din nou în spațiul aerian al Ucrainei la intersecția celor trei state”, se arată în mesajul transmis de Valeri Zaluzhnyi, citat de glavcom.ua.

