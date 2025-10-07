Rachetele Tomahawk cerute de Zelenski vor fi considerate arme nucleare, amenință Rusia. "Este o escaladare cu adevărat serioasă"

Rusia a declarat marţi, 7 octombrie, că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, afirmând că astfel de arme ar putea transporta, teoretic, focoase nucleare, ceea ce ar fi o „serioasă escaladare”, relatează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 6 octombrie, că ar dori să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta să i le furnizeze, deoarece nu doreşte escaladarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina. El a afirmat însă că deja a „luat o decizie” în această privinţă, fără a spune care.

Întrebat despre aceste comentarii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi: „Înţelegem că trebuie să aşteptăm, probabil, declaraţii mai clare, dacă vor exista”.

„Aceasta va fi o rundă serioasă de escaladare, care, în același timp, nu va putea schimba starea de fapt de pe front pentru regimul de la Kiev. Dar aici este important să fim conștienți că, dacă facem abstracție de diverse nuanțe, vorbim despre rachete care pot fi nucleare”, a mai spus Peskov.

Peskov a adăugat că, în timpul predecesorului lui Trump la Casa Albă, Joe Biden, practica SUA era de a anunţa livrările de arme noi numai după ce acestea erau deja livrate Ucrainei.

Vladimir Putin a declarat duminică, într-un comentariu video, că dacă Washingtonul ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri cu rază lungă de acţiune în adâncul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relaţiei Moscovei cu SUA.

Este important „să ne dăm seama că dacă abstractizăm de la diverse nuanţe, vorbim despre rachete care ar putea fi şi nucleare. Prin urmare, aceasta este cu adevărat o rundă serioasă de escaladare”, a punctat şi Peskov marţi.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, astfel încât Ucraina ar putea să le utilizeze pentru a lovi ţinte oriunde în Rusia europeană, inclusiv Moscova, dacă Trump ar da undă verde pentru furnizarea lor.

În 2024 Rusia spunea și că avioanele F16 pot fi dotate cu arme nucleare

Președintele rus Vladimir Putin avertiza, în iunie 2024, că Moscova ar putea lua în considerare lansarea de atacuri asupra unor instalații din țările NATO dacă acestea găzduiesc avioanele de război folosite în Ucraina, scria atunci pbs.org.

„Dacă sunt staționate în baze aeriene din afara granițelor Ucrainei și folosite în luptă, va trebui să vedem cum și unde să atacăm mijloacele folosite în luptă împotriva noastră”, a declarat Putin anul trecut. „Acest lucru prezintă un pericol serios ca NATO să fie atras și mai mult în conflict.”

În martie, liderul rus i-a avertizat din nou pe aliații occidentali ai Ucrainei să nu furnizeze baze aeriene de unde avioanele F-16 ar putea lansa misiuni împotriva forțelor Kremlinului. Aceste baze ar deveni o „țintă legitimă”, a spus el.

„Avioanele F-16 sunt capabile să transporte arme nucleare și va trebui, de asemenea, să ținem cont de acest lucru atunci când ne organizăm operațiunile de luptă”, a declarat Putin.

De ce nu vor fi trimise rachete Tomahawk Ucrainei

Surse de la Washington au declarat, însă, agenţiei Reuters săptămâna trecută că cel mai probabil, SUA nu vor furniza rachetele Tomahawk dorite de Kiev. Dorinţa administraţiei Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune în Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA şi altor utilizări, au declarat un oficial american şi alte trei surse.

Duminică, vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că Washingtonul ia în considerare solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk. Miercuri, Reuters relatase că SUA vor furniza Ucrainei informaţii despre ţinte de infrastructură energetică din Rusia aflate la mare distanţă.

Însă, un oficial american şi surse familiarizate cu pregătirea şi aprovizionarea cu rachete Tomahawk au pus la îndoială fezabilitatea furnizării rachetelor de croazieră, sugerând că mai degrabă alte opţiuni de rachete cu rază mai scurtă de acţiune ar putea fi furnizate Kievului.

Conform documentelor bugetare ale Pentagonului, Marina SUA, principalul utilizator al rachetelor Tomahawk, a achiziţionat până în prezent 8.959 de rachete, la un preţ mediu de 1,3 milioane de dolari fiecare.

Racheta Tomahawk este produsă din mijlocul anilor 1980. În ultimii ani, producţia a variat între 55 şi 90 de rachete pe an. Conform datelor bugetare ale Pentagonului, SUA intenţionează să cumpere 57 de rachete în 2026.

