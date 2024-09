De ce are dificultăți Ucraina în doborârea rachetelor rusești

În timpul distrugerii țintelor balistice, raza de operare a lui Patriot este semnificativ mai mică - spune un expert în aviație ucrainean. Pentru a proteja un oraș de mărime medie de astfel de rachete sunt necesare zeci de sisteme de apărare antiaeriană adecvate.

Expertul în aviație Bohdan Dolințe a declarat că Ucraina are dificultăți în doborârea rachetelor balistice rusești. Vorbind la Canal 24, el a subliniat că, dintre toate sistemele de apărare antiaeriană disponibile în țară, doar NASAMS și Patriot pot neutraliza astfel de ținte.

„Pentru a distruge o țintă aeriană, de exemplu, Patriot are o rază de acțiune de peste 100 de kilometri... zona de distrugere garantată este de 110-120 de kilometri”, a explicat el. ”Cu toate acestea, în cazul țintelor balistice, raza de acțiune a Patriot este mult mai mică - limitată la 24 de kilometri în înălțime și la aproximativ 30-40 de kilometri în rază.

Pentru a proteja un oraș de mărime medie de rachetele balistice, sunt necesare zeci de astfel de sisteme antirachetă, notează Dolince. În timp ce doar câteva sisteme și un radar pot fi suficiente pentru a face față rachetelor de croazieră.

Recent, rușii au atacat Ucraina aerian în fiecare noapte, folosind drone și rachete de diferite tipuri, inclusiv rachete balistice. De exemplu, vineri, 6 septembrie, forțele antiaeriene ucrainene au neutralizat 27 din cele 44 de drone. În plus, ruși au lansat în spațiul ucrainean aerian o rachetă ghidată H-59 și o rachetă antiradar H-31P.

În noaptea de 6 septembrie, rușii au atacat Ucraina cu o rachetă aeriană ghidată H-59 și o rachetă antiradar H-31P din spațiul aerian al regiunii ocupate Lugansk și al regiunii Briansk a Federației Ruse, au raportat pe Telegram Forțele Aeriene ale Ucrainei.

De asemenea, rușii au lansat 44 de drone de atac de tip Shahed asupra Ucrainei din regiunile Kursk, Primorsko-Ahtarsk - și Ciauda - Crimeea).

⚡️Shooting down of the UAV "🇷🇺Shahed-131/136" from the ZU-23-2 by the military brigade of the National Guard of Ukraine "🇺🇦Rubizh" in the Kyiv region pic.twitter.com/kBdpGiJZHw