Într-o nouă evaluare a situației din estul Ucrainei, analiștii publicației Defence Express sugerează că o recentă salvă de rachete de croazieră lansate de Forțele Aeriene ucrainene ar fi vizat un „centru de comunicații” din regiunea rusă Kursk, unde ar fi fost prezenți comandanți și generali nord-coreeni. Această ipoteză vine în contextul în care surse din cadrul serviciilor de informații ucrainene sugerează că rușii ar fi fost loviți de rachete britanice Storm Shadow, o lovitură directă asupra unui obiectiv strategic în apropierea unei clădiri istorice din regiune.

Potrivit Defence Express, atacul a fost suficient de puternic pentru a atrage atenția asupra posibilei locații a comandamentului grupului de armate rusești din zona Kursk. „Singura explicație plauzibilă pentru folosirea unui număr semnificativ de rachete Storm Shadow / SCALP împotriva unui astfel de obiectiv este prezența comandamentului rus în această regiune, alături de generali nord-coreeni”, au declarat analiștii, subliniind legătura cu trupele RPDC care activează în acea zonă.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql