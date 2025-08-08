Radarul unui sistem Patriot a fost avariat de două ori de forțele ruse, susține un oficial NATO

Autor: Veronica Andrei
Joi, 07 August 2025, ora 22:28
1194 citiri
Radarul unui sistem Patriot a fost avariat de două ori de forțele ruse, susține un oficial NATO
Sisteme Patriot FOTO X/@pawelbejda

Forțele armate ruse au reușit să avarieze de două ori radarul unui sistem de apărare antiaeriană Patriot furnizat Ucrainei, potrivit generalului-maior Mike Keller, adjunct al comandantului Misiunii NATO pentru Ucraina. Informația a fost oferită într-un interviu acordat publicației germane Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Potrivit oficialului NATO, primul atac asupra radarului a avut loc în urmă cu câteva luni și a provocat daune semnificative. Echipa tehnică a producătorului – care a primit echipamentul avariat în Germania – a declarat că reparația este imposibilă, fiind necesară înlocuirea completă a componentelor. Livrarea unui nou radar ar fi durat însă câțiva ani, timp pe care Ucraina nu și-l putea permite, în contextul intensificării atacurilor aeriene ruse.

Pentru a răspunde urgent situației, o echipă tehnică a Comandamentului Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa (USAREUR-AF), cu sediul în Wiesbaden, a fost mobilizată. Aceștia au lucrat timp de o săptămână în schimburi de câte 16 ore pentru a recondiționa radarul. Potrivit lui Keller, sistemul a fost repus în funcțiune și readus în Ucraina în luna iulie.

Cu toate acestea, în urmă cu aproximativ o săptămână, radarul a fost din nou avariat într-un nou atac, a adăugat oficialul NATO. Echipa din Wiesbaden a fost reactivată pentru a evalua și remedia din nou situația.

„Nu am acceptat această pierdere. I-am mobilizat din nou pe specialiștii din Wiesbaden – experți în sisteme radar – care au reușit să repună echipamentul în funcțiune”, a declarat Keller.

În cadrul aceluiași interviu, generalul a oferit și alte detalii despre sprijinul militar acordat Ucrainei. Potrivit acestuia, livrările de echipament militar din partea NATO au suferit unele întârzieri după instalarea administrației Trump, dar acestea s-au reluat între timp. În medie, logistica alianței transportă lunar în Ucraina aproximativ 18.000 de tone de echipamente și provizii.

Există, de asemenea, un fond de urgență de 100 de milioane de euro destinat achizițiilor rapide, din care au fost cumpărate, spre exemplu, 100 de vehicule de tip ATV pentru operațiuni mobile în apropierea liniei frontului.

În ceea ce privește lipsa recentă a discuțiilor despre livrări de tancuri, Keller a explicat că natura conflictului s-a schimbat, iar în prezent tancurile nu mai reprezintă o prioritate. În schimb, dronele au devenit un element-cheie, iar oficialul a afirmat că Ucraina intenționează să ajungă la o producție de până la 10 milioane de unități pe an.

Până la acest moment, autoritățile militare ucrainene nu au comentat informațiile oferite de reprezentantul NATO privind daunele suferite de sistemul Patriot.

În luna iulie, presa internațională a relatat despre intenția statelor occidentale de a furniza Ucrainei noi unități ale sistemului Patriot. Într-o declarație ambiguă, președintele american Donald Trump a menționat între 16 și 17 „unități” – fără a preciza dacă era vorba despre sisteme complete, lansatoare sau rachete.

Ulterior, analiștii au sugerat că cel mai probabil era vorba despre lansatoare, despre care discutaseră anterior și partenerii europeni.

Tot în iulie, Germania a anunțat oficial că va furniza Ucrainei două sisteme Patriot suplimentare. În paralel, Țările de Jos s-au alăturat programului NATO de sprijin militar PURL și au confirmat că vor contribui financiar la achiziția de rachete antiaeriene pentru aceste sisteme.

