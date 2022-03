Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, l-a vizitat în spital pe generalul Ruslan Geremeev, care a fost internat după ce ar fi fost rănit în luptele din orașul ucrainean Mariupol.

Informația a fost făcută publică de editorul Kevin Rothrock de la site-ul independent de ştiri Meduza, restricţionat în Rusia.

Acesta a postat pe Twitter și un video din spital, în care liderul cecen îl mângâie și îl pupă pe Geremeev.

Ruslan Geremeev, the man believed to have organized the assassination of Boris Nemtsov, is recovering from wounds suffered in Mariupol. Chechen dictator Ramzan Kadyrov visited him in the hospital and — don’t worry — he didn’t make it weird or anything. pic.twitter.com/IRtGX4Fs3z