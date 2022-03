5 răniți după ce un obuz a explodat în fața unui bloc din Kiev VIDEO

Primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, a anunțat că cel puțin cinci persoane au fost rănite, două fiind internate în spital, după ce un obuz a explodat duminică în curtea din fața unui bloc de apartamente din nord-vestul Kievului, scrie AFP.

Clădirea de zece etaje, situată în cartierul Sviatoshyn, este grav avariată, scriu jurnaliștii AFP, potrivit cărora se văd urme ale unui incendiu. Toate geamurile imobilului au fost spulberate.

În urma exploziei, două mașini au luat foc. Curtea, care găzduiește și un loc de joacă, este plină de moloz.

Another missile hit #Kyiv just an hour ago.

This is what #Russia is doing to my city.#StopPutinNOW pic.twitter.com/r2olwuWH07