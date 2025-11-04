Raportul Uniunii Europene privind lupta Ucrainei împotriva corupției: progres limitat

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 22:37
Ucraina speră să adere la UE cât mai rapid/FOTO:X/@sluganarodu_pp

Comisia Europeană a acordat Ucrainei calificativul „un anumit nivel de pregătire” în domeniul combaterii corupției, potrivit noului raport privind progresele statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

În document se precizează că Ucraina a înregistrat „progrese limitate” în lupta împotriva corupției, deși principalele instituții anticorupție – Biroul Național Anticorupție (NABU), Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) și Înalta Curte Anticorupție (HACC) – și-au continuat activitatea și și-au consolidat rezultatele, scrie Zerkalo Nedeli.

În același timp, alte structuri de aplicare a legii au manifestat stagnare în investigarea cazurilor de corupție, se arată în evaluare.

Încercări de limitare a independenței instituțiilor anticorupție

Raportul amintește că în luna iulie Parlamentul de la Kiev a încercat să modifice legislația în sensul reducerii independenței instituțiilor anticorupție – o inițiativă care, potrivit Comisiei, „ar fi putut slăbi considerabil sistemul de prevenire a corupției”.

După reacții publice puternice și semnale de îngrijorare din partea partenerilor internaționali, independența NABU și SAPO a fost restabilită.

Comisia Europeană atrage atenția și asupra altor propuneri legislative, prezentate drept măsuri de protejare a mediului de afaceri sau a securității naționale, care însă ar putea submina transparența registrelor publice și răspunderea penală pentru fapte de corupție.

Potrivit raportului, organizațiile societății civile și instituțiile anticorupție semnalează o creștere a presiunilor exercitate de instituțiile statului, inclusiv prin anchete inițiate de organe de ordine și securitate.

„Angajamentul Ucrainei este pus la încercare”

Bruxelles-ul subliniază că aceste evoluții „ridică semne de întrebare privind angajamentul Ucrainei față de agenda sa anticorupție” și recomandă autorităților de la Kiev „să îmbunătățească sistemul de prevenire și combatere a corupției și să evite orice regres în reformele obținute până acum.”

Comisia menționează că Ucraina a implementat doar parțial recomandările formulate în raportul precedent, acestea rămânând în vigoare și pentru anul următor.

Printre recomandările principale se numără:

-menținerea independenței instituțiilor anticorupție;

-extinderea competențelor NABU asupra tuturor funcțiilor publice cu risc ridicat;

-instituirea de garanții suplimentare împotriva interferenței în activitatea NABU și SAPO;

-consolidarea autonomiei SAPO în anchetarea parlamentarilor, fără aprobarea prealabilă a procurorului general;

-creșterea capacității instituțiilor în confiscarea și recuperarea activelor obținute ilegal;

-extinderea categoriilor de persoane obligate să declare averile și simplificarea procedurilor de verificare;

-întărirea rolului Agenției Naționale pentru Prevenirea Corupției (NAZK) în identificarea averilor nejustificate;

-modificarea Codului de Procedură Penală pentru reducerea blocajelor și întârzierilor în dosarele de corupție la nivel înalt;

-majorarea numărului de judecători și personal administrativ la Înalta Curte Anticorupție;

-adoptarea unei Strategii Naționale Anticorupție și a unui Program de stat aferent.

Raportul vine în momentul în care Uniunea Europeană discută noi formule pentru procesul de extindere, inclusiv posibilitatea ca statele candidate să fie acceptate inițial fără drept de vot deplin în Consiliul UE.

Potrivit surselor diplomatice, o astfel de abordare ar putea reduce opoziția unor state membre – precum Ungaria – și ar permite accelerarea procesului de aderare pentru Ucraina și alte țări candidate.

