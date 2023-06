Răspunsul dat ”celor care întreabă dacă ucrainenii au reuşit să roadă teren de la ruşi, destabilizaţi de ceea ce se întâmplă în Rusia”

Armata ucraineană a lansat ofensive - în mai multe direcţii - împotriva forţelor ruse, pe frontul de est, şi revendică noi înaintări, a anunţat Ministerul ucrainean al Apărării, relatează AFP.

”O ofensivă în mai multe direcţii în mod simultan” a fost lansată sâmbătă către localităţile Orihovo-Vasîlivka, Bahmut, Bogdanivka, Iaghidne, Klişciivka, Kurdiumivka, a anunţat într-o postare pe Telegram adjuncta ministrului ucrainean al Apărării Ganna Maliar, care a revendicat ”înaintări în toate direcţiile”.

Aceste ofensive au avut loc în timpul rebeliunii grupării paramilitare ruse Wagner.

Maliar preciza că le răspundea ”celor care întreabă dacă ucrainenii au reuşit să roadă teren de la ruşi, destabilizaţi de ceea ce se întâmplă în Rusia”.

”Inamicul a încercat să înainteze în direcţiile Kupiansk, Lîmansk şi Marinsk, însă nu a reuşit să avanseze”, a anunţat Ministerul ucrainean al Apărării.

Comandantul-şef al armatei ucrainene Valeri Zalujni i-a dat asigurări şefului Statului Major Interarme american Mark Milley că contraofensiva ucraineană, lansată la începutul lunii împotriva rușilor, se desfăşoară potrivit planului.

”Am discutat în detaliu despre situaţie de-a lungul întregii linii a frontului. I-am vorbit despre ofensiva şi acţiunile ofensive ale unităţăilor noastre. L-am informat că operaţiunea se desfăşoară conform planurilor”, a anunţat într-un comunicat generalul ucrainean.

Kremlinul - considerabil slăbit în urma rebeliunii lui Evgheni Prigojin, şeful grupării paramilitare ruse Wagner - a avertizat ţările din Occident să nu încerce ”să profite” de situaţia provocată de Wagner în agenda lor ”rusofobă” şi a dat asigurări că rebeliunea nu va împiedica Moscova să-şi ”atingă obiectivele” în Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că rebeliunea Wagner arată că ”liderii ruşi nu au niciun control asupra a nimic”.

”Omului de la Kremlin îi este evident frică şi se ascunde probabil undeva”, ironiza Zelenski.

According to British intelligence, in recent days, the Armed Forces of Ukraine have regrouped and resumed their offensive in three main directions in the south and east of the country.

The Ukrainians managed to achieve gradual but steady tactical successes in several key sectors… pic.twitter.com/tAwYhUlzT5