Kremlinul caută încă răspunsul la operațiunea ucraineană în Kursk. Acțiunile Moscovei de până acum sunt „lente și necoordonate“

Potrivit analiștilor Institutului pentru Studierea Războiului (ISW), autoritățile ruse și comandamentul militar al Federației Ruse creează o structură complexă și până acum ineficientă pentru a răspunde operațiunii militare ucrainene din regiunea Kursk.

Pe 15 august, ministrul rus al Apărării Andrei Belousov a anunțat crearea unui „consiliu coordonator” în subordinea Ministerului rus al Apărării pentru problemele militare și de securitate din regiunile Belgorod, Briansk și Kursk.

Acesta a declarat că scopul consiliului este de a îmbunătăți sprijinul pentru trupele ruse și va supraveghea furnizarea de ajutor militar, ajutând în același timp la evacuări și la măsuri de protecție a locuitorilor.

Belousov nu a spus cum va interacționa acesta cu o structură de comandă existentă stabilită de Kremlin atunci când a solicitat Serviciului rus de securitate (FSB) să desfășoare o operațiune antiteroristă în Belgorod, Briansk și Kursk.

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului spun că cele două operațiuni „vor genera probabil o confuzie continuă” cu privire la cine este responsabil pentru ce aspect al răspunsului la incursiunea din Kursk și ar putea „duce la fricțiuni între FSB și armata rusă”.

Federația Rusă caută răspunsul corect la operațiunea armatei ucrainene în regiunea Kursk, dar acțiunile sale de până acum rămân lente și necoordonate, a declarat comandantul forțelor aliate în Europa, generalul Christopher Cavoli, citat de „Vocea Americii”.

El a explicat că o astfel de întârziere din partea Rusiei se datorează mai multor factori. Unul dintre motivele principale este incertitudinea cu privire la cine anume ar trebui să fie responsabil pentru ostilitățile de pe teritoriul Rusiei. Potrivit lui Cavoli, Federația Rusă nu a împărțit încă această responsabilitate între Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne.

⚡️The 🇺🇦Ukrainian military from the 80th Separate Airborne Assault Brigade also showed the first hours of the Kursk operation pic.twitter.com/y3Pkndw0PE