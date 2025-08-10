Într-o eră marcată de pesimism global, încetarea temporară a focului a devenit, în cele mai multe cazuri, singura țintă realistă.

Departe de a fi cel mai sângeros conflict activ, disputa de frontieră dintre Thailanda și Cambodgia reflectă un tipar tot mai familiar în geopolitica actuală. La 28 iulie, premierii celor două țări au convenit o încetare a focului, după decenii de tensiuni și un bilanț de peste 40 de victime doar în această vară. Acordul, facilitat de Statele Unite și China — două puteri rareori aliniate — părea promițător. Însă, la doar câteva ore, au apărut primele acuzații de încălcare. Ambele părți s-au acuzat reciproc de desfășurări militare și acte ostile la graniță. Focul a încetat abia după o întâlnire la nivel militar, iar încetarea focului rămâne fragilă.

Acesta nu este un caz izolat. Într-o lume marcată de conflicte prelungite și soluții politice tot mai greu de obținut, încetările temporare ale focului par să fi înlocuit ideea unei păci autentice, scrie The New York Times.

De la reluarea ostilităților în Gaza, în octombrie 2023, apelurile pentru o încetare imediată a focului au dominat discursul politic și manifestațiile din întreaga lume. Blocada și bombardamentele israeliene au declanșat o criză umanitară severă, generând cereri internaționale pentru o soluție pașnică. Premierul britanic Keir Starmer a afirmat recent că Regatul Unit va recunoaște statul palestinian dacă Israelul continuă să respingă planurile de încetare a focului și să obstrucționeze ajutorul umanitar.

Însă, așa cum arată evoluțiile recente din Ucraina și Sudan, apelurile pentru încetări ale focului sunt adesea ignorate sau eșuează rapid. Potrivit cercetătoarei Valerie Sticher, acestea nu sunt întotdeauna pași spre pace, ci mai degrabă instrumente de gestionare a conflictelor: soluții temporare într-un climat internațional lipsit de voință politică pentru rezolvări durabile.

De la speranța liberală la impas geopolitic

După încheierea Războiului Rece, a existat un val de optimism în rândul liderilor internaționali. Construcția păcii — sprijinită de democrație, piețe libere și statul de drept — părea o cale viabilă spre stabilitate globală. Acordurile de pace de la Dayton, Oslo și cele din Irlanda de Nord erau considerate repere ale unei „epoci de aur” a păcii.

Însă, în multe cazuri, aceste încercări au fost subminate de realitățile din teren. În Bosnia, peste 70 de încetări ale focului au fost declarate în trei ani, dar niciuna nu a durat. Chiar și acordurile internaționale, precum cele de la Minsk în cazul Ucrainei, s-au dovedit fragile și au fost încălcate imediat după semnare. În multe situații, părțile implicate au folosit pauza pentru a se regrupa, nu pentru a negocia.

Un nou tip de „pace”: fără justiție, fără final

Cercetările arată că majoritatea încetărilor focului nu sunt documentate oficial, iar multe sunt urmate rapid de reluarea ostilităților. De pildă, proiectul Ceasefire Project a analizat peste 2.200 de astfel de acorduri între 1989 și 2020 și a constatat că aproximativ 68% nu au fost consemnate în mod formal.

În aceste condiții, ceea ce rămâne este ceea ce sociologul Johan Galtung a numit „pace negativă” — absența violenței fizice, dar nu și a cauzelor care o generează. O pace care nu oferă reconciliere, nici justiție, ci doar un răgaz fragil.

Pentru unii teoreticieni, aceasta ar putea fi chiar o formă mai onestă de pace — una care nu promite soluții permanente acolo unde nu pot fi garantate. Medierea devine astfel un proces în care se urmărește menținerea unui echilibru precar, nu rezolvarea adevăratelor probleme politice sau sociale.

O lume tot mai puțin dispusă să facă pace

Lipsa de interes internațional pentru rezolvarea pe termen lung a conflictelor reflectă o lume în care puterile globale sunt din ce în ce mai divizate. În cazul conflictului sirian, sprijinul acordat de Rusia regimului Assad și sprijinul SUA pentru opoziție au anulat orice șansă de compromis durabil. În astfel de contexte, spune cercetătorul Govinda Clayton, „dacă marile puteri nu sunt aliniate, șansele pentru o pace reală sunt minime”.

Chiar și acolo unde o încetare a focului este negociată cu succes, cum a fost cazul Thailanda–Cambodgia, efectele sunt adesea limitate. Deși acordul a fost susținut de China și SUA, analiștii au avertizat că a fost mai degrabă o mișcare de imagine decât un pas real spre reconciliere. Peste 300.000 de persoane sunt în continuare strămutate din cauza luptelor.

De la pace la gestionarea violenței

Astăzi, încetările de foc nu mai sunt pași intermediari către tratate de pace, ci finalități în sine. În loc să conducă la soluții politice, ele sunt adesea utilizate ca soluții provizorii, repetate într-un ciclu de speranță și dezamăgire. Conflictul dintre Israel și Hamas este un exemplu clar: fiecare încercare de armistițiu se prăbușește în scurt timp, în timp ce obiectivele declarate ale părților rămân ireconciliabile.

Într-un climat internațional marcat de resemnare și scepticism, încetările de foc devin tot mai fragile, mai contestate și mai lipsite de impact real. Dacă nu sunt însoțite de compromisuri politice semnificative, ele riscă să devină doar preludii ale unor noi runde de violență.

