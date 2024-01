Cum se luptă dronele între ele pe frontul din Ucraina. Dispozitivul rusesc aterizează „forțat” și explodează VIDEO

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a devenit și unul al dornelor. Specialiștii îl numesc primul război cu drone la scară largă. Ucrainenii folosesc dronele pentru a distruge vehicule militare, dar și pentru a ucide soldați ruși. Uneori, dronele ucrainene „întâlnesc” drone rusești, iar disputa devine incendiară.

Un clip video arată cum o dronă ucraineană provoacă aterizarea ”forțată” a unei drone rusești, care explodează la impactul cu solul.

Ucraina folosește echipe mici de operatori de drone care sunt răspândite pe front pentru informații și supraveghere în timp real și, uneori, pentru atacuri asupra pozițiilor rusești prin aruncarea de bombe mici.

Utilizarea dronelor pe cerul de deasupra Ucrainei este atât de comună încât o evaluare recentă a unui think tank britanic estimează că Kievul pierde aproximativ 10.000 de drone în fiecare lună. Pe măsură ce dronele ieftine devin mai avansate, acestea sunt din ce în ce mai integrate în structura militară generală a ambelor părți.

A Ukrainian drone rams a Russian bomber-drone, after which it explodes on the groundhttps://t.co/JY6XIZF4n2 pic.twitter.com/ZXkM5TO5lU