De cine trebuie să se teamă, cu adevărat, Moscova. Organizația care poate pune capac economiei rusești

Ultimele două săptămâni au fost o plimbare tumultoasă pe piețele de energie. Factorii politici par să fi început să se gândească la faptul că sancțiunile lor împotriva Rusiei sunt prost concepute și pot fi autodistructive. Acest lucru i-a determinat pe decidenți să ia în considerare alternative.

Totul a început cu un interviu acordat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru MSNBC, săptămâna trecută. În interviu, von der Leyen a expus în detaliu de ce sancțiunile energetice împotriva Rusiei au fost autoînfrângere. Ea a explicat că dacă UE ar opri importurile de petrol din Rusia, atunci prețurile petrolului ar putea crește, iar Rusia ar putea vinde petrolul pentru mai mulți bani pe alte piețe.

