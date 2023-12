BMW cu lansator de rachete încorporat. Cum zboară proiectilele din coada bolidului parcat la marginea satului VIDEO

Una dintre cele mai exotice arme improvizate în războaiele moderne apare într-o filmare postată pe rețeaua socială X (fostul Twitter).

Este vorba despre un autoturism sport BMW Seria 3 căruia i s-a atașat un lansator de rachete Grad, armă concepută în Uniunea Sovietică proiectată să lansează în serie proiectile de calibrul 122 de milimetri.

"Bahmut. Forțele ucrainene din brigada 114 TDF și-au desfășurat pe front un BMW seria 3 cu MLRS (sistem de lansare multiplă de rachete) în spate, văzut aici bombardând pozițiile rusești la est de Klișchiivka, cu rachete Grad de 122 mm", se arată în postarea pe X.

