Dublu atac cu rachete la Zaporojie. Cel puțin 4 morți și 20 de răniți, anunță autoritățile ucrainene VIDEO

Cel puţin patru persoane au fost ucise vineri şi alte 20 au fost rănite într-un atac rus cu rachete asupra oraşului Zaporojie (sudul Ucrainei), a anunţat guvernatorul regiunii cu acelaşi nume, Ivan Fedorov, relatează AFP.

Un bilanţ anterior, anunţat de Ivan Fedorov pe Telegram, a raportat trei morţi şi 13 răniţi.

Potrivit autorităţilor ucrainene, Rusia a efectuat o dublă lovitură, un tip de atac care constă în bombardarea unui loc pentru prima dată, apoi a doua oară când serviciile de urgenţă şi presa au ajuns la faţa locului.

"Au fost lansate mai întâi două rachete, apoi 40 de minute mai târziu o alta a lovit aceeaşi ţintă imediat ce salvatorii şi poliţiştii au început să acţioneze. Doi jurnalişti au fost răniţi", a spus Ivan Fedorov într-o înregistrare video.

Ukrainian firefighter Vladislav Loginov crying after realizing his father, also a firefighter, had been killed in a Russian double-tap drone strike moments earlier.

