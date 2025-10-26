Liderul unei țări NATO nu vede posibilă o pace durabilă în Ucraina cât timp Putin va conduce Rusia. Avertisment despre un ”război veșnic”

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 14:45
247 citiri
Prim-ministrul Donald Tusk Foto: Facebook/Donald Tusk

Prim-ministrul polonez Donald Tusk nu se așteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât președintele rus Vladimir Putin este la putere, conform unui interviu pentru ziarul britanic The Sunday Times, citat de dpa.

Conflictul amenință să devină un „război permanent și veșnic” dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia, a spus el în interviul publicat duminică.

„Acum principala întrebare este câte victime vom vedea”, a declarat el.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supraviețui ca stat independent”, a mai spus Tusk.

Potrivit șefului guvernului polonez, Rusia se confruntă cu dificultăți economice dramatice, nu în ultimul rând din cauza noilor sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești.

Cu toate acestea, rușii au un mare avantaj față de Occident și în special față de Europa. „Sunt gata să lupte în timp de război, aceasta este întrebarea crucială”, a spus Tusk.

El a avertizat Marea Britanie să nu cedeze „iluziei dulci” că războiul împotriva Ucrainei este departe. Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară. Suntem deja expuși unor atacuri masive în spațiul cibernetic, a adăugat Tusk.

