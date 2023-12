Cel puțin 31 de morți și peste 160 de răniți după unul dintre cele mai mari raiduri cu rachete și drone al Rusiei în Ucraina

Rusia a lansat vineri unul dintre cele mai mari raiduri cu rachete şi drone din timpul războiului asupra Ucrainei, ucigând cel puţin 31 de civili, rănind peste 160 şi lovind blocuri de locuinţe şi alte clădiri civile din Kiev şi din alte oraşe din sudul şi vestul ţării, precum şi o maternitate în est, potrivit celui mai recent bilanţ.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 87 de rachete de croazieră şi 27 de drone dintr-un total de 158 de "ţinte" aeriene lansate de Rusia. Asaltul a fost "unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete asupra oraşelor şi satelor ucrainene" de când Rusia şi-a lansat invazia în februarie 2022, a precizat Ministerul de Externe de la Kiev.

La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că au fost trase circa 110 rachete, marea majoritate reuşind să fie doborâte de apărarea antiaeriană ucrainerană.

"Deocamdată, ştim despre 30 de morţi şi peste 160 de răniţi în urma atacului masiv de dimineaţă al Rusiei pe teritoriul Ucrainei", a anunţat vineri seara pe Facebook ministrul ucrainean de interne, Ihor Klîmenko. El a spus că echipele de urgenţă au reuşit să salveze 53 de persoane, opt dintre acestea fiind scoase de sub dărâmături.

Declaraţiile oficialilor din diferitele regiuni arată că cel puţin 31 de persoane au fost ucise, a calculat Reuters.

În capitala Kiev, cel puţin nouă persoane au fost ucise şi 30 au fost confirmate ca fiind rănite, după ce un depozit, clădiri rezidenţiale şi o altă proprietate nelocuită au fost lovite.

Opt persoane au fost ucise şi 13 au fost rănite în regiunea Zaporojie din sud-estul ţării, a declarat guvernatorul. Au fost lovite facilităţi de infrastructură civilă, a precizat el.

Şase persoane au fost ucise în regiunea centrală Dnipropetrovsk, unde rachetele au lovit un centru comercial, o casă şi un bloc de locuinţe cu şase etaje, a precizat guvernatorul. Atacul a provocat, de asemenea, un incendiu într-o maternitate, a spus el.

Patru persoane au fost ucise în oraşul Odesa, port la Marea Neagră, şi cel puţin 22 au fost rănite, inclusiv doi copii, a declarat guvernatorul regional, care a raportat lovituri asupra unor clădiri rezidenţiale.

O persoană a fost ucisă într-un bloc de locuinţe cu mai multe etaje care a fost avariat în oraşul Liov şi 30 au fost rănite, a precizat guvernatorul regional. Trei şcoli şi o grădiniţă au suferit, de asemenea, stricăciuni, a precizat primarul.

În oraşul Harkov din nord-estul ţării, o rachetă a avariat un depozit, o unitate industrială, o unitate medicală şi un depou, a declarat guvernatorul regional. Trei persoane au fost ucise şi 13 au fost rănite.

