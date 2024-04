38 de ani de la catastrofa de la Cernobîl. Avertismentul lui Zelenski, în plin război: ”Radiațiile nu au granițe” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri, 26 aprilie, cu privire la riscul unui incident nuclear în contextul în care centrala Zaporojie se află sub ocupaţie rusă, o atenţionare prilejuită de comemorarea a 38 de ani de la catastrofa de la Cernobîl, informează AFP.

Armata rusă ocupă de peste doi ani în sudul Ucrainei imensa centrală nucleară Zaporojie, care producea înainte 20% din electricitatea acestei ţări.

”Sunt deja 785 de zile de când teroriştii ruşi ţin ostatică centrala Zaporojie”, a deplâns vineri Volodimir Zelenski pe reţeaua socială X (fosta Twitter).

”Este responsabilitatea lumii întregi să facă presiuni asupra Rusiei, pentru ca centrala Zaporojie să fie eliberată şi să revină sub controlul Ucrainei”, a spus Zelenski, apreciind că ”acesta este singurul mijloc pentru a evita noi catastrofe” precum cea de la Cernobîl.

Radiation sees no borders or national flags. The Chornobyl disaster demonstrated how rapidly deadly threats can emerge. Tens of thousands of people mitigated the Chornobyl disaster at the cost of their own health and lives, eliminating its terrible consequences in 1986 and the… pic.twitter.com/ezclAdytag