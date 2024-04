Rusia anunță un acord cu Ucraina. Negocierile au avut loc în Qatar

Rusia a anunţat miercuri, 24 aprilie, un acord cu Ucraina pentru schimbul a 48 de copii strămutaţi de război, la finalul unei prime întâlniri între responsabili ruşi şi ucraineni pe acest subiect care a avut loc în Qatar, ţară ce mediază între Kiev şi Moscova în acest dosar delicat.

"În consecinţă, 29 de copii vor reveni în Ucraina şi 19 în Rusia", a declarat presei comisara rusă pentru copii, Maria Lvova-Belova.

Aceasta din urmă, la fel ca preşedintele rus Vladimir Putin, este vizată de un mandat internaţional de arestare emis în martie anul trecut de Curtea Penală Internaţională (CPI).

❗️ #Russia and #Ukraine have held the first face-to-face talks on the return of children, Maria Lvova-Belova has said

Moscow and Kyiv held the first face-to-face talks on the exchange of children in Doha, with the mediation of Qatar.