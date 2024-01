Premierul Britanic s-a deplasat în Ucraina. Londra și Kievul au semnat un acord de securitate VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, l-a primit vineri, 12 ianuarie, la Kiev, pe premierul britanic Rishi Sunak. CU această ocazie cei doi au semnat un acord de securitate între cele două țări.

Zelenski a descris ca acordul ca fiind „fără precedent”. Presa locală l-a citat pe Zelenski spunând că acordul va rămâne în vigoare până când Ucraina va adera la NATO.

Acest acord a fost primul dintre tratatele de securitate care pune în aplicare acordurile convenite în timpul summitului NATO de la Vilnius între Ucraina, membrii Grupului celor Șapte și statele care li s-au alăturat, scrie Pravda.ua.

I am glad to welcome @RishiSunak in Ukraine. Today marks a watershed moment in European history. Ukraine and the United Kingdom signed a new, unprecedented security agreement. This is not simply a declaration. This is a reality that will come to fruition as a result of our… pic.twitter.com/hRs9G1IM1P — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2024

„Dacă s-ar fi ajuns la astfel de garanții în 1991, în special cu Marea Britanie, atunci războiul nu ar fi început”, a afirmat Zelenski.

Rishi Sunak a subliniat că aceasta este „prima dintre garanțiile de securitate pe care Ucraina le-a semnat”.

Acesta a declarat că se află în Ucraina pentru a transmite un mesaj simplu: ”Sprijinul nostru nu poate și nu va dispărea. Pentru toți ucrainenii, Marea Britanie este cu voi – atâta timp cât este nevoie”.

Liderii celor două state au mai spus că perioada de valabilitate a acordului este de zece ani, cu posibilitatea de prelungire. Cu toate acestea, în cazul în care Ucraina aderă la NATO înainte de data expirării, obligațiile de securitate vor înceta și vor fi încorporate în sistemul NATO.

I am in Ukraine to deliver a simple message. Our support cannot and will not falter. To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

La 10 ianuarie, Biroul președintelui a declarat că participanții la negocierile relevante au trecut la dezvoltarea imediată a proiectului de acord între Ucraina și Marea Britanie, au discutat principalele elemente ale acestuia și blocurile tematice individuale și au convenit, de asemenea, asupra unui calendar suplimentar de negocieri bilaterale, se arată în raport.

Înainte de aceasta, Ucraina a organizat o a doua rundă de consultări cu Marea Britanie privind încheierea unui acord bilateral cu privire la furnizarea de „garanții de securitate” pentru Kiev.

Anterior, ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, a declarat că primește semnale din partea UE că nu există probleme în negocierile privind un acord bilateral privind „garanții de securitate” între UE și Ucraina în continuarea declarației G7.

La summitul NATO de la Vilnius, țările G7 au convenit asupra unui document-cadru privind „garanțiile de securitate” pentru Ucraina. Acordurile bilaterale specifice cu statele care au fost de acord să ofere obligații de securitate urmau să fie semnate ulterior.