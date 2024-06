Acord pe 10 ani semnat de Biden și Zelenski. Documentul este considerat ”o punte” spre aderarea Ucrainei la NATO VIDEO

Președinții Statelor Unite și Ucrainei, Joe Biden şi Volodimir Zelenski, au semnat joi, 13 iunie, un acord bilateral de securitate pe 10 ani, menit să consolideze apărarea Ucrainei împotriva invadatorilor ruşi.

Acordul, semnat în marja summitului G7 din Italia, se doreşte a fi un pas spre o eventuală aderare a Ucrainei la NATO, potrivit textului acordului, relatează Reuters.

"Părţile recunosc că acest acord face o punte către o eventuală aderare a Ucrainei la alianţa NATO", se arată în text.

În cadrul acordului, Statele Unite îşi reafirmă sprijinul pentru apărarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, pe fondul noilor presiuni din partea Rusiei pe frontul estic al Ucrainei.

