Semnal puternic privind aderarea Ucrainei la UE: ”Vom face Rusia să plătească” VIDEO

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat marți, 11 iunie, că discuțiile de aderare cu Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană ar putea începe la sfârșitul acestei luni. Oficialul european a subliniat că țara a îndeplinit toate cerințele de reformă necesare pentru a permite pentru a deveni membru al blocului.

”Uniunea Europeană ar trebui să înceapă discuțiile de aderare cu Ucraina în iunie, a declarat von der Leyen, în cadrul Conferinței de redresare a Ucrainei, care are loc la Berlin.

„Ucraina a îndeplinit toți pașii pe care i-am propus și de aceea credem că UE ar trebui să înceapă discuțiile de aderare cu Ucraina deja până la sfârșitul acestei luni”, a declarat Leyen.

We're rallying the financial firepower to help Ukraine resist & recover.

€1.5 bn proceeds of immobilised Russian assets will become available in July.

Another €1.9 bn will come this month from #UkraineFacility.

And we're helping attract investments. https://t.co/YabYczYr8F