Ucraina a primit o parte din ajutorul de la UE. Ce trebuie să facă Kievul pentru a primi următoarea tranșă

Ucraina a primit miercuri o primă tranşă de 4,5 miliarde de euro din cadrul unui program de finanţare al Uniunii Europene, a declarat premierul Denîs Şmîhal.

"Acest lucru consolidează stabilitatea noastră economică şi financiară", a declarat Şmîhal într-o postare pe platforma X.

În timp ce războiul cu Rusia intră în al treilea an, Ucraina depinde în mod esenţial de ajutorul financiar din partea partenerilor săi occidentali, dar finanţarea externă s-a diminuat în primele două luni ale acestui an.

Productive meeting with @CharlesMichel. Thanked for Ukraine's financial support and the decision in December to open EU accession negotiations. Emphasized the importance of adopting the negotiating framework without delay. Welcomed the decision of the European Council on the…