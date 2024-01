Ministrul de Externe japonez, Yoko Kamikawa, a promis Ucrainei duminică, 7 ianuarie, în cursul unei vizite la Kiev, sprijin pentru a continua să se apere contra agresiunii ruse, transmite dpa.

Japonia va transfera 37 milioane de dolari într-un fond al NATO, a declarat Kamikawa într-o conferinţă de presă comună cu omologul său Dmitro Kuleba, potrivit mass-media din Ucraina.

Aceşti bani vor fi dedicaţi apoi pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei şi vor fi folosiţi pentru sisteme de detectare de drone.

I welcomed Japanese Foreign Minister @Kamikawa_Yoko in Kyiv.

Her first foreign trip and our first foreign visitor in 2024.

Despite the threat of Russian ballistic missiles, we held fruitful talks on further developing Ukraine and Japan’s Special Global Partnership. pic.twitter.com/ldm2huxRHN