Noul ajutor militar al SUA pentru Ucraina va fi ”rapid și puternic”. Promisiunea lui Biden pentru Zelenski

SUA ”vor furniza rapid noi ajutoare militare importante care să răspundă nevoilor urgente ale Ucrainei pe câmpul de luptă şi în domeniul apărării aeriene”, imediat ce Senatul american va adopta, la rândul său, uriaşul plan de ajutoare - în valoare de 61 de miliarde de dolari - validat sâmbătă de Camera Reprezentanţilor.

Promisiunea i-a fost făcută lui Volodimir Zelenski de liderul SUA, Joe Biden, în cadrul unei discuții telefonice, a anunțat luni, 22 aprilie, într-un comunicat, Casa Albă, relatează AFP.

”Îi sunt recunoscător lui Joe Biden pentru susţinerea sa neclintită a Ucrainei şi pentru adevăratul leadership mondial”, a anunţat într-un mesaj postat pe X liderul de la Kiev.

Following the vote in the US House of Representatives, I spoke with @POTUS Joe Biden, who assured me that he will sign the bill immediately as soon as it is approved by the Senate.

I appreciate President Biden's unwavering support for Ukraine and true global leadership.

