Forțele ruse l-au răpit pe primarul orașului Dniprorudne, din sudul țării, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, citat de BBC.

Evhen Matveyev ar fi al doilea primar ucrainean care ar fi fost răpit de trupele ruse, după ce vineri primarul orașului Melitopol, aflat în apropiere, a fost scos cu forța din clădirea administrativă și dus într-un loc necunoscut.

Potrivit lui Kuleba, „criminali de război ruși” l-ar fi răpit pe Matveyev.

Today, Russian war criminals abducted another democratically elected Ukrainian mayor, head of Dniprorudne Yevhen Matveyev. Getting zero local support, invaders turn to terror. I call on all states & international organizations to stop Russian terror against Ukraine and democracy. pic.twitter.com/jEPTBTLikY