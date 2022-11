Alerta aeriană în toată Ucraina. "Rămâneți în adăposturi cât mai mult timp posibil!"

O alertă aeriană a fost declanșată pe aproape tot teritoriul Ucrainei joi dimineață, 17 noiembrie.

Mai multe rachete ruse au fost lansate, astfel că oamenii au fost sfătuiți să rămână cât mai mult timp în adăposturi.

Potrivit mesajelor care circulă pe Twitter, sirenele au început să sune în jurul orei 07:40. Vitali Kim, șeful regiunii Mikolaiv, a raportat deja că au fost reperate primele patru rachete lansate de ruşi.

"Primele patru rachete sunt în aer" - a scris acesta pe Telegram.

Au fost auzite explozii și la Zaporojie. Guvernatorul regiunii Harkiv, Oleh Sinehubov, de asemenea, avertizat în legătură cu posibile lovituri cu rachete.

"Dragi locuitori din Harkiv și din regiune, rămâneți în adăposturi cât mai mult timp posibil, nu ignorați alerta de raid aerian! Există informații privind posibile atacuri cu rachete inamice asupra regiunii noastre" - a transmis oficialul.

Primarii din Poltava și Sumi au transmis și ei că există riscul unor atacuri cu rachete asupra localităților.

Temporarily occupied Dzhankoy, Crimea. There is an attack on the airfield, Russian aircraft, Su-25 attack aircraft and Su-34 bombers are on fire and detonating. The strike was carried out by new Ukrainian kamikaze drones #Crimea #ukrainecounteroffensive #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/VQRVIqOmwe