Trupele ucrainene au doborât un alt avion rusesc Su-34, susține comandantul Forțelor Aeriene

Comandantul Forțelor Aeriene ucrainene Nikolai Oleshchuk, anunță, într-o postare pe Telegram, că Ucraina a doborât un alt avion rusesc Su-34, potrivit BBC.

„Mai puțin cu încă un Su-34 în direcția est”, a scris șeful trupelor ucrainene.

Su-34 este un avion de luptă-bombardament supersonic de primă linie, conceput pentru a efectua atacuri cu rachete și bombe asupra țintelor terestre inamice în profunzime operațională și tactică, precum și pentru a distruge țintele aeriene inamice, potrivit unui certificat de pe site-ul Ministerului rus al Apărării, arată g4media.

Ucrainenii au mai doborât pe 17 februarie două Su-34 deodată.

The AFU shot down another Russian Su-34 fighter jet in the Eastern direction - Air Force Commander Oleshchuk. pic.twitter.com/FaivxTrOSK