Apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat şi distrus 50 de drone ucrainene în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, 20 aprilie, respingând unul dintre cele mai mari astfel de atacuri asupra Rusiei de la izbucnirea conflictului din Ucraina, anunță Ministerul rus al Apărării, citat de Reuters.

Oficialii ruşi au declarat că doi civili au fost ucişi şi un depozit de combustibil a fost incendiat în timpul atacurilor.

Ministerul a precizat că 26 de drone au fost doborâte în regiunea Belgorod, zece în Briansk, opt în Kursk, două în Tula, precum şi câte o dronă în fiecare dintre regiunile Smolensk, Riazan, Kaluga şi Moscova.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat că doi civili au fost ucişi ca urmare a unui atac cu dronă.

El a spus ulterior că o femeie însărcinată şi copilul ei nenăscut au murit separat într-un spital din cauza rănilor suferite după ce Ucraina a bombardat satul Novaia Tavolzanka din districtul Şebekino.

Guvernatorul regiunii Kursk din Rusia, Roman Starovoit, a declarat pe aplicaţia Telegram că satul Tiotkino, care a fost frecvent supus bombardamentelor, a fost atacat cu muniţii cu dispersie. Nimeni nu a fost rănit.

Two power substations in Kaluga and Bryansk regions, as well as an oil refinery in Smolensk region, were damaged during the Ukrainian attacks

