Cum se apără Ucraina de dronele Rusiei. Imagini de Războiul Stelelor filmate de Crăciun din mijlocul focului la Marea Neagră VIDEO

Atacurile cu drone aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei au continuat cu intensitate crescută chiar și în perioada Crăciunului.

Un căpitan turc de vas a postat pe contul de pe rețeaua de socializare X un film înregistrat pe data de 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, în portul Odesa.

Imaginile arată apărarea antiaeriană ucraineană în acțiune, lansând un baraj de proiectile și de gloanțe de calibu mare menite să distrugă în aer dronele iraniene Shahed lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare.

Filmarea este înfricoșătoare, în condițiile în care este realizată din cabina vasului ancorat în portul Odesa, la foarte mică distanță de locul în care se află pozițiile de luptă ale Ucrainei.

This footage is not from a movie.

This is what it looks like when Odesa Port in Ukraine is under Russian attack.

Filmed by Turkish sailor Cpt_Serdar. pic.twitter.com/qr96oznp0l