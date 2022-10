Ministerul britanic al Apărării respinge zvonurile că armata lui Putin se va uni cu cea din Belarus: „Au capacitate minimă de a desfășura operațiuni complexe”

Ministerul britanic al Apărării a precizat că Rusia a orchestrat o campanie de distragere a atenţiei, anunţând că 70.000 de militari belaruşi vor fi implicaţi într-un nou grup comun de forţe ruso-belaruse, relatează The Guardian.

Este puţin probabil ca Rusia să fi desfăşurat efectiv un număr semnificativ de trupe suplimentare în Belarus, iar anunţul este probabil o încercare de a convinge Ucraina să-şi orienteze forţele pentru a păzi graniţa de nord, potrivit Londrei.

„La 14 octombrie, preşedintele Belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat că 70.000 de militari belarusi şi până la 15.000 de militari ruşi vor fi implicaţi într-un nou Grup de forţe ruso-belarus”, se arată în comunicatul emis de Ministerul britanic al Apărării.

De asemenea, Londra menţionează că la 15 octombrie, „autorităţile din Belarus au publicat un videoclip care pretinde că arată sosirea trupelor ruse în Belarus. Cu toate acestea, până în prezent este puţin probabil ca Rusia să fi desfăşurat efectiv un număr semnificativ de trupe suplimentare în Belarus”.

În plus, comunicatul subliniază că Rusia are forţele de luptă angajate în războiul din Ucraina, iar armata belarusă are „capacitatea minimă de a întreprinde operaţiuni complexe”.

„Anunţul este probabil o încercare de a demonstra solidaritatea ruso-belarusă şi de a convinge Ucraina să distragă forţele pentru a păzi graniţa de nord”, conchide comunicatul citat.