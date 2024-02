Ucraina afirmă că armata rusă a lansat aproximativ 100 de atacuri în ultima zi și că zona Mariinka devine un ”punct fierbinte” FOTO/VIDEO

Armata ucraineană informează vineri, 23 februarie, că Rusia a efectuat aproximativ 100 de atacuri în ultima zi, pe frontul din estul Ucrainei, dintre care aproape jumătate în zona Mariinka, care a devenit un nou ”punct fierbinte” după cucerirea oraşului Avdiivka, relatează AFP.

Oraşul Mariiinka - distrus în totalitate - a fost cucerit în decembrie de către armata rusă.

”Inamicul a încercat în 43 de rânduri să străpungă apărarea truelor noastre” în zona Mariinka, situată în regiunea Doneţk, anunţă într-un raport Statul Major ucrainean.

Frontul era ”îngheţat” în zonă de atunci, în ultimele zile Moscova şi-a multiplicat în această zonă atacurile către vest.

Mariinka now, the one liberated to ashes by Russia. Population: 0. pic.twitter.com/9ItHr7L76a — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 18, 2024

Statul Major ucrainean citează localităţile Novolmîhailivka şi mai ales Pobeda - a cărei cucerire a fost revendicată joi, 22 februarie, de către armata rusă -, în urma cuceririi sâmbătă a oraşluui Avdiivka, după luni de confruntări armate sângeroase.

POZIŢII REFĂCUTE

”Noi nu ne concentrăm doar asupra direcţiei Avdiivka, pentru că avem alt punct fierbinte. În primul rând avem direcţia Mariivka”, anunţa joi seara un purtător de cuvânt al Comandamentului Operaţional din această zonă, Dmitro Lîhovii.

Good morning! Time for a ☕️ and some Russian tanks burning! Over 22 days in February, the 🇺🇦79th Brigade destroyed 13 tanks and 19 armored vehicles in the Maryinka sector! Good job!👊 pic.twitter.com/u5IciWb7VW — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) February 23, 2024

”Atât în direcţia Avdiivka, cât şi Mariinka, militarii noştri au refăcut mai multe poziţii, mai ales către Avdiivka, unde peste 12 ocupanţi ruşi s-au predat sau au fost luaţi priozonieri de către militarii noştri”, a anunţat el.

Statul Major ucrainean anunţă totodată 16 atacuri în direcţia Bahmut şi 14 în direcţia Lîman.

Forţele Aeriene ucrainene anunţă că au distrus 23 dintre cele 31 de drone explozive de tip Shahed, de concepţie iraniană, lansate împreună cu şase rachete, în noaptea de joi spre vineri, vizând mai multe oraşe din sudul Ucrainei - inclusiv Odesa, unde au fost ucise trei persoane.

This is Odesa and region after russian attack tonight russian drone fell on civilian object in Odesa Fire broke out Three people were killed . Two of the bodies were found under the rubble Rescue mission completed pic.twitter.com/A5rPPnLnYF — Margo Gontar 🔱 (@MargoGontar) February 23, 2024

Armata ucraineană - care duce lipsă de muniţie şi ajutor din Occident - face faţă sitaţiei ”extrem de greu”, recunoaşte preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în contextul în care Ucraina se pregăteşte să comemoreze sâmbătă, 24 februarie, doi ani de la lansarea invaziei ruse.