Igor Klimenko, ministrul ucrainean de Interne, aduce acuzații grave armatei ruse și spune că mai mulți civili din oraşul Vovceansk, regiunea Harkov sunt ținuți captivi sau sunt executați, transmite AFP.

Ministrul ucrainean de Interne mai spune că soldații ruși au început să răpească oameni și să-i închidă în pivnițe.

„Potrivit rapoartelor serviciilor de informaţii, militari ruşi, care încearcă să-şi extindă avansul în oraş, nu-i lasă pe locuitori să se evacueze: au început să răpească oameni şi să-i ducă în pivniţe”, a declarat ministrul Igor Klimenko pe Telegram, relatând, de asemenea, despre „primele execuţii de civili” de către armata rusă.

Ministrul a specificat că la periferia de nord a oraşului Vovceansk, unde se duc lupte grele, ocupanţii au luat prizonieri în rândul populaţiei civile. Forţele ruse au împuşcat şi un localnic care a încercat să fugă pe jos, refuzând să se conformeze ordinelor lor, potrivit Ukrainska Pravda.

În acelaşi timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi, 16 mai, că a convocat o reuniune a cabinetului său de război în oraşul Harkov, capitala omonimă a regiunii vizate de ofensiva rusă, calificând situaţia ca fiind „extrem de dificilă”, dar „sub control”, potrivit AFP.

Saving lives is the right thing to do. Good. pic.twitter.com/Hcdd8dQfel

🇺🇦🇷🇺 The Russian Army took more POWs in Volchansk.

„La ora actuală, situaţia din regiunea Harkov este în general sub control”, a declarat Volodimir Zelenski pe Telegram, adăugând că se află în oraş cu comandanţii militari. „Dar zona rămâne extrem de dificilă, motiv pentru care ne întărim unităţile”, a adăugat el.

Tot joi, forţele ucrainene au atacat un aerodrom militar în peninsula Crimeea, ocupată de Rusia la Marea Neagră, pentru a doua noapte consecutiv, a anunţat joi un cont ucrainean de Telegram, citat de dpa.

O facilitate de carburant de pe aerodromul din Belbek a fost lovită în atacul cu rachete şi a izbucnit un incendiu, a relatat publicaţia de ştiri online Astra.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a declarat că cinci rachete ATACMS de fabricaţie americană au fost doborâte deasupra Crimeei, pe care Moscova a anexat-o în 2014, încălcând dreptul internaţional.

În plus, trupele ruse au doborât patru drone ucrainene şi au interceptat alte două prin bruierea semnalului acestora, potrivit ministerului.

Bloggerii militari ruşi au confirmat însă că a izbucnit un incendiu pe aerodromul din Belbek, care fusese atacat cu o noapte în urmă. În timp ce Ministerul rus al Apărării susţine că toate rachetele inamice au fost doborâte, videoclipuri care circulă online arată incendii puternice.

‼️🔥For the second night in a row, Ukrainian ATACMS missiles are arriving at the Belbek airbase in occupied Crimea

Daytime photos show the consequences of last night's arrivals. The first shelling took place this night. There's a fire burning at the base right now.… pic.twitter.com/u7vcsaWUsO