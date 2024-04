De ce este armata Rusiei ”alergică” la reformele profunde de care are nevoie. Analiza unui expert american

Indiferent de rezultatul războiului din Ucraina, un lucru pare sigur: armata rusă are nevoie de schimbări drastice.

O țară considerată până recent a fi o putere militară de vârf, cu avioane, tancuri și nave de război pe măsură, a fost forțată să se retragă într-o luptă convențională cu o țară de o cincime din dimensiunea sa și a înregistrat aproximativ 500.000 de victime pe front fără să se întrevadă o victorie după doi ani de război.

Întrebarea este dacă armata rusă se poate schimba cu adevărat în viitorul apropiat, ceea ce ar avea un impact asupra actualului război din Ucraina și a dorinței mai largi de cucerire a președintelui rus Vladimir Putin. Armatele tind să fie instituții conservatoare care se opun schimbării, în special în cazul forțelor armate ale Rusiei, care datează din perioada țaristă și sovietică și sunt pline de corupție și abuzuri. Cu toate acestea, inamicii Rusiei nu pot presupune cu satisfacție că armata Moscovei va fi mereu blocată în rutină, avertizează un expert american, citat de Business Insider.

"Armata rusă este capabilă de reformă, în special de natură structurală"

"Armata rusă este capabilă de reformă, în special de natură structurală", a scris cercetătoarea Katherine Kjellström Elgin într-un raport pentru think tank-ul Center for Strategic and Budgetary Assessments din Washington, D.C. "Asta nu înseamnă, totuși, că reforma va fi ușoară. Într-adevăr, tendința Rusiei de a realiza reforme structurale de sus în jos, coroborată cu caracteristicile de durată ale armatei ruse, sugerează că o transformare a armatei ruse va fi dificilă."

"Este puțin probabil ca armata rusă să se reformeze substanțial pe termen scurt și mediu", a prezis Elgin, care crede că "este puțin probabil ca viitoarea sa forță să aibă un caracter drastic diferit de cel al armatei ruse care există astăzi".

Nu pentru că Rusia nu se poate adapta la eșec. După Războiul Crimeii din 1853-1856, au avut loc reforme, însă armata sovietică a fost capabilă să se adapteze suficient de repede pentru a transforma dezastrul din 1941 - când trupele germane naziste au ajuns la periferia Moscovei - în 1945. Astăzi, Rusia a dat dovadă de îndemânare în desfășurarea războiului cu drone și electronic în Ucraina.

Dar acestea sunt mici inovații în comparație cu armata agilă, în stil NATO, pe care unii experți occidentali susțineau că Rusia a creat-o înainte de războiul din Ucraina pe care Putin l-a ordonat în 2022. „În schimb, primele etape ale invaziei ruse au expus moralul scăzut, logistica fragilă, comandă și control excesiv de centralizate, deficiențe ale echipamentelor, corupție frapantă și dependența excesivă de doctrina ezoterică, dezvăluind faptul că eforturile de reformă începute în 2008 nu au reușit să atingă pe deplin multe dintre obiectivele lor de bază”, a subliniat Elgin.

Din punct de vedere istoric, atunci când armata rusă face schimbări, acestea tind să fie reforme de sus în jos, cum ar fi reorganizarea districtelor militare sau modernizarea echipamentelor, mai degrabă decât tactici de nivel inferior, a scris Elgin. Chiar și atunci când liderii ordonă reforme, schimbarea este blocată de "cultura militară care nu încurajează autoritatea, de lipsa unui management intermediar talentat și împuternicit, de informații inexacte și de lipsa de flexibilitate pentru a ajusta cursul".

De asemenea, sistemul încurajează mulțumirea superiorilor și "transmiterea aparenței de succes poate fi mai importantă decât progresul real".

Pentru a fi corect, astfel de plângeri cu privire la stil în detrimentul substanței nu sunt nemaiauzite în SUA sau în alte armate. Dar această problemă este deosebit de acută în cele mai înalte eșaloane ale Rusiei, unde birocrația înăbușă feedback-ul și criticile necesare pentru a identifica ceea ce îi împiedică sistemele și operațiunile, inclusiv războiul din Ucraina.

Semne că reforma în armată are loc

Acest lucru nu exclude posibilitatea ca Rusia să poată schimba cultura generală a armatei sale. Cu toate acestea, potrivit lui Elgin, acest lucru se poate întâmpla doar dacă sunt îndeplinite două condiții: sprijin politic susținut și la nivel înalt și resurse adecvate.

Având în vedere că observatorii au apreciat atât de greșit capacitățile militare rusești înainte de războiul din Ucraina, cum poate Occidentul să determine cu exactitate dacă au loc reforme? Un semn este dacă liderii ruși de vârf rostesc doar ocazional un discurs despre îmbunătățirea militară sau dacă abordează în mod continuu problema.

Un alt subiect este reprezentat de nemulțumirile și recomandările exprimate de ofițerii mai tineri proaspăt veniți de pe câmpurile de luptă din Ucraina și care ofițeri sunt promovați sau ignorați. Și, în ciuda represiunii autoritare a Rusiei împotriva disidenței, vocile din afara armatei sunt un bun indicator. "Aceste voci ar putea apărea din rândul bloggerilor militari, din serviciile de informații sau din companiile militare private", a scris Elgin.

Cu toate acestea, este, de asemenea, important să studiem nu doar ofițerii ruși, ci și modul în care sunt pregătiți soldații obișnuiți, a declarat Elgin pentru Business Insider. „Ce predau ei în școlile militare? Cum antrenează trupele zilnic? Cu alte cuvinte, cum sunt implementate reformele nu doar la nivelurile superioare, ci cum afectează ele experiența fiecărui soldat?”

Reforma nu se traduce neapărat prin performanțe pe câmpul de luptă. În ciuda reformelor instituite după Războiul Crimeii, armata rusă a suferit în continuare din cauza controlului comenzii și a altor defecte în Războiul ruso-turc din 1877-1878. "Este posibil să atingi cu succes obiectivele pe care ți le stabilești într-un program de reformă, dar să reformezi în moduri care nu se traduc prin succes pe câmpul de luptă", a declarat Elgin.

Orice reformă de astăzi ar putea crea doar o armată cu un aspect nou, dar cu probleme vechi. "Ar putea avea echipamente noi, formațiuni noi și, eventual, o nouă doctrină", a declarat Elgin, "dar slăbiciunile, vulnerabilitățile și tendințele sale durabile vor rămâne probabil aceleași. Iar acesta este un lucru pentru care NATO, Ucraina și alții se pot pregăti și de care pot profita."