Alarma crește în Europa: Fenomenul provocat de Putin a lovit neașteptat armatele din NATO

Odată cu prelungirea războiului din Ucraina, care a trecut de borna de 650 de zile, un fenomen provocat de Vladimir Putin se răspândește cu repeziciune, dând alarma în Europa. Experții avertizează că armatele țărilor NATO de pe continent sunt slăbite, iar arsenalele militare încep să se golească dramatic, în urma ajutorului militar dat Kievului pentru a rezista agresiunii Rusiei.

Reducerile bugetare și erodarea industriei de apărare din Europa au slăbit armatele statelor NATO, iar invazia lui Putin din Ucraina a dezvăluit riscuri majore pentru toate țările din apropierea Rusiei, potrivit unei analize din The Wall Street Journal.

Armata britanică – principalul aliat militar al SUA și cel mai mare cheltuitor al Europei în apărare – are doar aproximativ 150 de tancuri dislocabile și poate o duzină de piese de artilerie cu rază lungă de funcționare.

Franța, următorul cel mai mare cheltuitor, are mai puțin de 90 de piese de artilerie grea, echivalent cu ceea ce Rusia pierde aproximativ în fiecare lună pe câmpul de luptă din Ucraina. Danemarca nu are artilerie grea, submarine sau sisteme de apărare aeriană. Armata Germaniei are suficientă muniție în depozite pentru două zile de luptă.

În deceniile de la sfârșitul Războiului Rece, armatele europene slăbite au fost tolerate de guvernele din Vest, deoarece o Americă angajată, cu vastul ei mușchi militar, a stat la baza Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și a politicii de apărare în Europa. SUA au contribuit cu aproape 70% din cheltuielile pentru apărare ale NATO anul trecut.

Dar alarma a crescut pe măsură ce America s-a îndreptat către o poziție mai izolaționistă și pe măsură ce înțelegerea unei potențiale amenințări pentru Europa din partea Rusiei reapare, după aproape doi ani de lupte sângeroase în Ucraina.

Nu există niciun pericol militar imediat pentru Europa din partea Rusiei, iar liderii militari și politici occidentali cred că Rusia este deocamdată limitată de războiul său de uzură din Ucraina.

Dar dacă Rusia va câștiga în cele din urmă în Ucraina, puțini se îndoiesc de capacitatea Moscovei de a se rearma complet în trei-patru ani și de a provoca probleme în altă parte. O mare parte din capacitatea industrială a Europei de a produce arme s-a erodat de-a lungul anilor de reduceri bugetare, iar schimbarea acestei situații este o provocare într-un moment în care majoritatea guvernelor se confruntă cu constrângeri bugetare pe fondul creșterii economice lente și îmbătrânirea populației.

Europa ar putea ajunge la fundul sacului în privința armamentului

Europa s-a „demilitarizat sistematic pentru că nu a avut nevoie să cheltuiască banii”, datorită lipsei unei amenințări aparente și a dominației militare americane pe tot globul, a spus Anthony King, profesor de studii de război la Universitatea din Warwick.

Națiunile europene au promis miliarde de ajutoare Kievului, dar au spus că se confruntă cu constrângeri economice și limite de producție pentru arme. Dacă SUA se retrag de la furnizarea cea mai mare parte a ajutorului, Europa nu are stocurile necesare pentru a compensa și nici nu poate reaproviziona Ucraina și nu-și poate reconstrui propriile forțe în același timp.

Șeful comitetului militar al NATO, amiralul olandez Rob Bauer, a declarat anul acesta că Europa ar putea acum „să vadă fundul sacului” în ceea ce privește ceea ce ar putea oferi ajutor Ucrainei.

Generalul Patrick Sanders, cel mai înalt comandant al armatei Marii Britanii, compară acest moment din istoria europeană cu 1937, când Marea Britanie și aliații săi au dezbătut dacă în cele din urmă vor trebui să îl înfrunte pe Hitler. „Lecția din anii 1930 este că, atunci când contextul strategic și amenințările încep să crească, și cred că asta am văzut, atunci trebuie să începeți să vă pregătiți pentru asta”, a spus el.

Cheltuielile militare în rândul țărilor NATO au scăzut de la aproximativ 3% din producția economică anuală în timpul Războiului Rece la aproximativ 1,3% până în 2014, potrivit datelor NATO.

Lucrurile au început să se schimbe după invazia rusă a Crimeei din 2014, dar destul de încet. În ultimul deceniu, cheltuielile UE pentru apărare au crescut cu 20%, potrivit Parlamentului European. În aceeași perioadă, Rusia și China și-au sporit bugetele pentru apărare cu aproape 300%, respectiv circa 600%.

O Europă slabă din punct de vedere militar este o schimbare uriașă pentru un continent care s-a lăudat cu cele mai bune forțe armate din lume, cel puțin de la începutul anilor 1500 până în anii 1940, o perioadă de cinci secole în care armatele europene și puterea navală au tăiat lumea, creând imperii globale.

În 2014, aliații NATO au convenit să cheltuiască 2% din producția economică pentru apărare într-un deceniu. În acest an, doar 11 dintre cei 31 de membri ai NATO sunt așteptați să atingă ținta, potrivit ultimelor date.

